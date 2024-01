Mattarella,funzioni pubbliche?Agire con disciplina e onore

"Abbiamo presente bene quel che la Costituzione chiede a tutti i "pubblici impiegati": essere "al servizio esclusivo della Nazione", come indica l'articolo 98, e, per tutti coloro cui sono affidate pubbliche funzioni, agire "con disciplina ed onore", come dispone l'articolo 54. Questo riferimento alla "disciplina" va anzitutto intenso - soprattutto per un dirigente - come richiamo all'auto-disciplina". Lo ha detto il presidente Sergio Mattarella incontrando al Quirinale i vincitori dell'ottavo Corso-concorso SNA di formazione dirigenziale.



