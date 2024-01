Gaza, media palestinesi: 16 morti in raid di Israele su Rafah

L'agenzia di stampa palestinese Wafa afferma che almeno 16 persone, per la maggior parte donne e bambini, sono state uccise in bombardamenti israeliani che nella tarda serata di ieri hanno colpito un'abitazione a Rafah, nel sud della Striscia di Gaza.

L'emittente araba Al Jazeera ha diffuso un video che mostra l'arrivo dei cadaveri di tre bambini all'ospedale El-Najar di Rafah dopo il bombardamento. In un altro filmato delle stesse ore di vede un altro bambino che viene curato per ferite alla testa nello stesso nosocomio. Secondo il Ministero della Sanità palestinese gestito da Hamas, il bilancio delle vittime nella Striscia di Gaza dall'inizio dell'offensiva israeliana il 7 ottobre scorso è di almeno 24.450 morti e 61.500 feriti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA