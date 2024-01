Accordo Ue su taglio emissioni CO2 camion, -90% al 2040

Accordo tra le istituzioni Ue sul regolamento sulle emissioni di CO2 per i mezzi pesanti nuovi, uno degli ultimi dossier del Green Deal ancora aperti.

Gli obiettivi concordati prevedono una riduzione del 45% delle emissioni al 2030, del 65% al 2035, e del 90% al 2040, oltre al target del 15% al 2025 già previsto dalla normativa vigente. I target si applicheranno ai veicoli pesanti superiori alle 7,5 tonnellate e agli autobus.

Per i nuovi bus cittadini è previsto un taglio delle emissioni del 90% entro il 2030, per poi raggiungere le zero emissioni entro il 2035.

Nel 2027 l'Ue condurrà una valutazione intermedia degli obiettivi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA