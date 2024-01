Sfruttamento del lavoro, commissariata la Alviero Martini

La Sezione autonoma misure di prevenzione del Tribunale di Milano ha disposto l'amministrazione giudiziaria, in un'inchiesta dei carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro e del pm Paolo Storari, per l'azienda dell'alta moda Alviero Martini spa, specializzata in borse ed accessori, "ritenuta incapace di prevenire e arginare fenomeni di sfruttamento lavorativo nell'ambito del ciclo produttivo". Sarebbero stati massimizzati i profitti usando "opifici cinesi" e "facendo ricorso a manovalanza 'in nero' e clandestina".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA