"Il mondo occidentale è in pericolo" a causa del "socialismo". Lo ha detto il presidente argentino Javier Milei a Davos.

"Sono qui oggi per dirvi che l'Occidente è in pericolo", ha detto Milei al World Economic Forum in una feroce difesa del capitalismo del libero mercato durante il suo primo viaggio all'estero da presidente.



