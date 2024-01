Maltempo: allerta gialla in E-R, Liguria, Toscana e Campania

Un'ampia struttura depressionaria, posizionata sulla penisola scandinava, determina un flusso di correnti occidentali attraverso il Mediterraneo centro-occidentale, associato ad una rapida intensificazione della ventilazione, specie alle quote medio-alte. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con le regioni coinvolte ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse per venti forti con raffiche di burrasca o burrasca forte, su Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata e Calabria, con particolare riferimento ai settori appenninici.

Possibili mareggiate sulle coste esposte. Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per domani allerta gialla su settori di Emilia-Romagna, Liguria, Toscana e Campania.



