Avvio in leggero rialzo per lo spread tra Btp e Bund tedesco, con il differenziale di rendimento tra i due decennali che sale di quasi due punti base, a quota 158. In rialzo i rendimenti di tutti i bond sovrani dell'Eurozona, con quelli dei Btp che crescono di sei punti, al 3,88%, in scia ai timori sulle tempistiche e l'entità dei tagli dei tassi da parte delle banche centrali.



