Il prezzo del gas scende ancora e si attesta a 28 euro

Le quotazioni del gas scendono ancora e si attestano ai livelli di ottobre 2021. Gli operatori guardano al livelli degli stoccaggi, superiori alla media degli altri anni. Sotto i riflettori anche l'ondata di freddo che sta interessando l'Europa e le tensioni geopolitiche in Medio Oriente, in particolare nello Yemen.

Ad Amsterdam le quotazioni scendono del 5,5% a 28 euro al megawattora, dopo aver toccato un minimo di giornata a 27,8 euro. Dall'inizio dell'anno il prezzo registra un calo complessivo del 13 per cento.



