Il prezzo del gas chiude in calo a 27,7 euro

Il prezzo del gas chiude in calo con gli operatori che guardano ai livelli degli stoccaggi superiori alla media, nonostante l'ondata di freddo che sta interessando l'Europa. Resta alta l'attenzione sulle tensioni geopolitiche in Medio Oriente, in particolare nello Yemen.

Ad Amsterdam le quotazioni hanno registrato una flessione del 6,5% a 27,7 euro al megawattora, toccando i livelli di ottobre 2021. Dall'inizio dell'anno il prezzo registra un calo complessivo del 14 per cento.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA