L'eventuale taglio dei tassi entro l'estate "è una buona notizia per tutti non solo per il debito italiano, anche per tutte le famiglie che hanno un mutuo, per le imprese che devono investire, quindi prima arriva il taglio meglio è": lo ha detto il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, a margine degli incontri bilaterali che sta avendo al World economic forum.



