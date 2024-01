De Rossi 'Roma forte, non serviva paracadute su contratto'

"Sono convinto che non abbiamo bisogno, né io né la squadra, di paracaduti, siamo una squadra forte". Daniele De Rossi parla così nella sua prima intervista ai canali del club da tecnico della Roma. "Siamo una squadra con giocatori importanti - ha aggiunto - anche ai migliori capita di avere momenti difficoltà. Può succedere anche agli altri e se succederà dovremo essere bravi noi ad approfittarne, penso che ci siano tutti i margini per risalire". Poi parlando del suo contratto di sei mesi senza opzione di rinnovo ha concluso: "Io non avevo bisogno di paracaduti sul contratto".



