Le Borse europee chiudono in calo con gli investitori che smorzano l'entusiasmo sul taglio dei tassi d'interesse da parte delle banche centrali. Sui mercati pesa anche l'incertezza sulla crescita economica della Cina. Si guarda agli effetti delle tensioni geopolitiche, in particolare in Medio Oriente.

Maglia nera per Londra (-1,48%), con l'inattesa accelerazione dell'inflazione a dicembre. In flessione anche Parigi (-1,07%) e Francoforte (-0,84%).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA