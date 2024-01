A Webuild opere per 4,7 miliardi per la futuristica Neom

Un intervento infrastrutturale unico nel suo genere tra le montagne dell'Arabia Saudita, per creare in area desertica una località del futuro con dighe, un lago e opere architettoniche iconiche. È quanto commissionato a Webuild da Neom per la meta sciistica di Trojena, con un mega contratto del valore pari a 4,7 miliardi di dollari (4,3 miliardi di euro).

Webuild realizzerà un sistema di tre dighe che alimenteranno il lago d'acqua dolce del complesso sciistico e innovative opere connesse, per un contratto che fa del gruppo una delle aziende protagoniste dello sviluppo della futuristica regione di Neom.

Per la realizzazione delle opere, si stima saranno impiegate oltre 10.000 persone, tra personale diretto e di terzi. Webuild costruirà inoltre l'avveniristico The Bow, una struttura architettonica che estenderà la superficie del lago oltre il fronte della diga principale, avrà la forma di prua di una nave sospesa sulla valle, e ospiterà hotel di lusso, oltre a un'area residenziale e un grande atrio centrale, con strutture ricettive.

"Siamo lieti e veramente orgogliosi di aver vinto questo importante progetto in Neom", afferma Pietro Salini, ceo di Webuild.

L'assegnazione a Webuild rappresenta un "traguardo significativo nella creazione di uno degli asset principali di Trojena", evidenzia Phillip Gullett, direttore esecutivo di Trojena.



