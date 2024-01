"Siamo sul percorso giusto" verso il ritorno dell'inflazione al 2% "ma finché non siamo convinti che è stabilmente proiettata verso il 2%, e questo è supportato dai dati, non cantiamo vittoria": lo ha detto la presidente della Bce Christine Lagarde intervistata da Bloomberg tv. "Senza un altro shock economico abbiamo raggiunto il picco" dei tassi "ma dobbiamo rimanere restrittivi finché non raggiungiamo la certezza", ha aggiunto.



