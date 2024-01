Von der Leyen, ricostruiamo la fiducia, Ue può fare da guida

"Ancora una volta la realtà che fa riflettere è che ci troviamo a competere più intensamente tra Paesi rispetto al passato", ma "questo non è il momento per il conflitto o la polarizzazione, è il momento di costruire la fiducia, di guidare la collaborazione globale più che mai": lo ha detto la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, nel suo discorso al World economic forum. Per la presidente "l'Europa può e deve prendere il comando nel dare forma alla risposta globale" alle sfide.



