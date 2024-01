Ue, 'neofascisti marginali ma rischio per le democrazie'

"Ci sono attori negli Stati membri che sono attratti dall'uomo forte, che respingono la democrazia. Sono ancora un'eccezione ma anche se ai margini i gruppi neofascisti sono un rischio. Serve agire con decisione, e tutti insieme. Perché le democrazie muoiono se i democratici non agiscono. Il neofascismo è una sfida rivolta al sistema democratico". Lo ha detto la commissaria Ue agli Affari Interni Ylva Johansson intervenendo al Pe nel dibattito sul neofascismi dopo quanto accaduto in Germania e in Italia ad Acca Larentia.

"Il ministro degli Esteri italiano ha giustamente condannato il saluto romano fatto a Roma", ha ricordato.



