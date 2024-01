Nella seconda causa che vede opposti E Jean Carroll e Donald Trump la scrittrice chiede all'ex presidente 10 milioni di dollari per diffamazione.

L'accusa è di aver negato per anni lo stupro avvenuto in un grande magazzino di New York quasi 30 anni fa.

Oggi è prevista soltanto la selezione della giuria, ma è probabile che Trump, già arrivato nel tribunale di Manhattan all'indomani della vittoria ai caucus in Iowa, parlerà con i tanti giornalisti presenti.



