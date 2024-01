Sci: Cdm; Shiffrin vince slalom Flachau, azzurra Peterlini 13/a

L'americana Mikaela Shiffrin in 1.49.35 ha vinto anche lo slalom notturno di Flachau. Per lei e' il successo n.94 in carriera ed il 57/o in speciale. Seconda la slovacca Petra Vlhova in 1.49.62 e terza a la svedese Sara Hector, suo primo podio in questa disciplina, in 1.51.46. Per l'Italia, nella disciplina da tempo piu' problematica, ci sono questa volta due atlete in classifica. Sono la trentina Martina Peterlini 13/a in 1.52.45 - per lei comunque ili secondo miglior risultato in carriera - e la piemontese Lucrezia Lorenzi 21/a in 1.53.62. Dunque un risultato ancora parecchio modesto che dovrebbe portare, se ci sara' continuita', a risalire almeno nelle classifica di merito migliorando l'ordine di partenza con l'obiettivo di entrare tra le prime 30. Gara davvero buona invece dell'italiana Lara Colturi, la figlia dell'oro olimpico Daniela Ceccarelli. Recuperando ben 17 posizioni con il miglior tempo della seconda manche, a 17 anni Lara ha chiuso 9/a in 1.51.84 : corre pero' per l'Albania.

La Coppa del mondo donne va ora sui Monti Tatra, a Jasna, in Slovacchia: sabato gigante e domenica speciale. L'azzurra Sofia Goggia ha gia' annunciato di voler disertare questo prossimo gigante per prepararsi al meglio nelle discipline veloci.

In gigante dunque l'Italia si affiderà' come sempre a Marta Bassino e soprattutto a Federica Brignone.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA