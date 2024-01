Gozzi, 'l'ex Ilva privata senza debiti e decarbonizzata'

"Non siamo favorevoli a percorsi di nazionalizzazione permanente" dell'Ex Ilva "però abbiamo detto che nella situazione in cui versa l'impianto serve una fase transitoria" in cui lo Stato "deve garantire gli investimenti per la decarbonizzazione" degli impianti e farsi carico dei "debiti" accumulati. "Bisogna costruire le condizioni per un'operazione che, seppure nel medio e lungo periodo, abbia una sua redditività" e in tal caso "credo che la siderurgia italiana, a partire dal grande produttore di prodotti piani che è Arvedi, possa pensare a un disegno di questo tipo". Così il presidente di Federacciai, Antonio Gozzi.



