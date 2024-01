Gaza, media: 25 morti in nuovi raid di Israele sulla Striscia

L'agenzia di stampa palestinese Wafa afferma che 25 persone sono state uccise e altre decine ferite in bombardamenti israeliani effettuati ieri sera in diverse zone della Striscia di Gaza.

Fonti mediche locali riferiscono di 11 vittime per raid aerei su un'abitazione di Mirage, a nord della città meridionale di Rafah; otto persone sono morte in seguito a un bombardamento vicino al quartier generale della Protezione civile a Khan Yunis, nel centro della Striscia; quattro vittime sono state causate da un raid sul campo profughi di Bureij, sempre nella zona centrale dell'enclave palestinese; due persone sono morte in un bombardamento sul quartiere Tel al-Hawa, nella città di Gaza. Il bilancio delle vittime degli attacchi israeliani sulla Striscia nelle ultime 24 è di almeno 132 morti, sempre secondo fonti mediche palestinesi citate dalla Wafa.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA