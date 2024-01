Emmy, la Coolidge batte Sabrina Impacciatore e Simona Tabasco

Per il secondo anno consecutivo Jennifer Coolidge di 'White Lotus' vince il premio come miglior attrice non protagonista in una serie drammatica.

Niente da fare per le concorrenti italiane Sabrina Impacciatore e Simona Tabasco, che recitavano nella seconda stagione della stessa serie.

Quinta Brunson è la miglior attrice dell'anno a recitare in una serie tv comica. L'interprete di 'Abbott Elementary' della Abc è la prima donna afroamericana a conquistare questo riconoscimento dopo Isabel Sanford nel 1981 per 'I Jefferson'. Ayo Edebiri, la volonterosa e talentuosa chef che recita al fianco di Jeremy White Allen in 'The Bear', si è aggiudicata invece il premio per la miglior attrice non protagonista in una serie comica. "Grazie ai miei genitori per avermi sempre fatto sentire bella, nera e brava", ha detto emozionata dal palco.



