Emmy, 'Beef - Lo scontro' vince come migliore miniserie

'Beef - Lo scontro' sbaraglia la concorrenza alla 75ma edizione degli Emmy in corso a Los Angeles. La miniserie creata dal coreano Lee Sung-jin per Netflix ha vinto tutti i premi in palio nella sua categoria: miglior sceneggiatura, miglior regia e soprattutto migliore serie limitata della passata stagione televisiva. I due protagonisti Steven Yeun e Ali Wong, che interpretano due sconosciuti il ;;cui coinvolgimento in un incidente stradale si trasforma in una faida prolungata, hanno alzato le statuette al migliore attore e alla migliore attrice.

'The Bear' piglia tutto. Il suo protagonista Jeremy Allen White ha vinto come miglior attore in una serie comica. Ebon Moss-Bachrach, che recita al suo fianco come cugino problematico, si è aggiudicato il premio per attore non protagonista in una commedia. Christopher Storer (assente per Covid) che ha diretto e scritto la serie girata a Chicago è stato premiato per la regia e la sceneggiatura.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA