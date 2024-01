Dodici furti in case nel Catanese, sgominata banda di ladri

Una banda accusata di avere messo a segno, tra aprile 2019 e dicembre 2021, dodici furti in abitazioni nel Catanese, che avrebbero fruttato un bottino complessivo stimato in 120mila euro, è stata sgominata da carabinieri del comando provinciale del capoluogo etneo.

Oltre 100 militari dell'Arma, con il supporto dei reparti specializzati, stanno eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip nei confronti 9 indagati accusati a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di delitti contro il patrimonio. Il provvedimento restrittivo prevede il carcere per cinque persone, gli arresti domiciliari per un indagato, l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per un altro e due obblighi di dimora e di permanenza in casa in orario notturno. Le indagini dell'operazione 'Gioiello' hanno fatto luce anche sui canali della ricettazione dei vari "bottini", consistenti per lo più in oggetti preziosi e monili in oro, realizzata grazie alla complicità di due fratelli, titolari di una gioielleria di Catania, tra i destinatari della misura cautelare, che 'ripulivano' la refurtiva da pietre e da possibili altri inserti non di loro interesse, per rendere più difficoltoso un possibile riconoscimento da parte delle vittime. I dodici furti contestati sarebbero stati commessi cinque a San Giovanni La Punta, uno a Gravina di Catania e due ciascuno nei comuni di Catania, Tremestieri Etneo e Sant'Agata Li Battiati.



