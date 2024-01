Avvio di scambi in rosso per Piazza Affari. La Borsa di Milano apre in calo dello 0,6% a 30.146 punti. In fondo al listino scivola Banco Bpm (-2,6%) mentre tengono sulla parità Mediobanca e Generali e si portano in rialzo Campari (+0,44%) e Iveco (+0,6%).



