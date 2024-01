Borsa: in Europa segno meno, Londra apre in calo dello 0,69%

Borse deboli in avvio di seduta in Europa. Londra apre in calo dello 0,69% dopo il rapporto mensile sul mercato del lavoro che mostra un ulteriore indebolimento.

Francoforte, in attesa di indicazioni dall'indice Zew, apre in calo dello 0,75% Parigi cede lo 0,64%, Milano lo 0,9%, Zurigo lo 0,4% e Madrid lo 0,9 per cento.

Tra gli altri appuntamenti attesi per oggi la Bce pubblicherà il suo sondaggio mensile sulle aspettative dei consumatori. "Le aspettative di inflazione al consumo su un orizzonte triennale saranno probabilmente l'aspetto più interessante - commentano gli analisti di Unicredit -. Ultimamente, le aspettative di inflazione si sono stabilizzate intorno al 2,5%, un livello che non dovrebbe preoccupare la Bce".



