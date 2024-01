Australian Open: Trevisan, Cocciaretto e Zeppieri al 2/o turno

Martina Trevisan, Elisabetta Cocciaretto e Giulio Zeppieri accedono al secondo turno degli Australian Open di tennis.

La 30enne fiorentina numero 59 al mondo ha battuto la 26enne messicana Renata Zarazua (n.97) per 4-6 6-4 6-2, mentre la 22enne anconetana n.66 del ranking ha eliminato la 22enne svizzera Lulu Sun (n.193). Il 22enne romano n.133 in Atp ha superato in 6-3 3-6 6-3 7-6(7/3) il 33enne serbo Dusan Lajovic (n.51) e ora dovrà affrontare il n.22 al mondo, il 28enne britannico Cameron Norrie.

Nelle prossime ore in campo a Melbourne per il primo turno Lorenzo Sonego e Camila Giorgi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA