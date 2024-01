Tajani,'se vogliamo la pace, bisogna impedire che Kiev soccomba'

"Credo che se noi vogliamo raggiungere la pace, dobbiamo impedire che l'Ucraina soccomba, perché se vogliamo puntare ad un accordo che porti alla conclusione della guerra non possiamo avere la Russia che invade l'Ucraina perché non sarebbe più una pace, ma una invasione dell'Ucraina da parte della Russia": lo ha detto a Radio Rtl 102.5 il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani.

"Ecco perché è giusto che l'Occidente continui ad aiutare l'Ucraina", ha aggiunto il ministro, sottolineando che "la situazione è veramente complessa. Non dobbiamo mai rinunciare alla diplomazia e dobbiamo fare in modo che una situazione di equilibrio militare alla fine porti ad una pace duratura e alla conclusione di una guerra che ha fatto troppi morti... ma l'Italia è sempre portatrice di pace, quello è il nostro impegno prioritario".



