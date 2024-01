"L'agenzia delle Entrate non può essere solo una fonte di problemi per i cittadini". Lo ha detto Matteo Salvini durante il consiglio federale della Lega, toccando il tema fiscale. La riunione, si legge in una nota della Lega, si è aperta con alcune riflessioni su economia ed Europa, e "non sono mancate critiche alle scelte della Bce".





