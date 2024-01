Il gas amplia il calo sotto quota 31 euro al MWh ad Amsterdam

Amplia il calo il gas naturale sulla piazza Ttf di Amsterdam, dove scende sotto quota 31 euro al MWh. I contratti future sul mese di febbraio cedono il 4,25% a 30,63 euro al MWh per effetto delle scorte che compensano i timori per il freddo e per le tensioni sul Mar Rosso, che complicano il transito delle navi metaniere. In Europa gli stoccaggi di gas sono pari al 79,74% della capacità a 908,62 TWh, in Germania all'83,8% a 213,53 TWh e in Italia al 75,39% a 148,48 TWh.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA