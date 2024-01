I rendimenti dei titoli di Stato in rialzo, Btp al 3,79%

I rendimenti dei titoli di Stato sono in rialzo con il presidente della Bundesbank e componente della Bce, Joachim Nagel, che a margine del World Economic Forum di Davos, ha smorzato gli entusiasmi sui tassi sostenendo che "è troppo presto per parlare di tagli".

Lo spread tra Btp e Bund si attesta a 156 punti a metà giornata, con il tasso del decennale italiano che sale di sette punti base al 3,79% e quello tedesco al 2,23% (+6 punti). In rialzo anche il titolo della Spagna al 3,15% (+7 punti) e quello della Grecia al 3,29% (+8 punti).



