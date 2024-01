Figlia ristoratrice accusa Lucarelli

"Cerchi pure la sua prossima vittima": Fiorina D'Alvino, la figlia di Giovanna Pedretti, la ristoratrice trovata morta nel Lambro dopo le polemiche per una recensione al suo locale e conseguente replica, lo ha scritto in una storia su Instagram questa mattina rivolgendosi a Selvaggia Lucarelli.

Nel post del profilo privato Instagram di cui il Corriere ha pubblicato lo screenshot, Fiorina riporta la parte di una storia della Lucarelli e in rosso ha sovrascritto che "L'accanirsi è pericoloso. Grazie cara 'signora' per aver massacrato per via mediatica la mia mamma. Cerchi pure la sua prossima vittima".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA