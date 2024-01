Davos, per gli economisti domina ancora l'incertezza

(dell'inviata Chiara De Felice) L'incertezza continuerà a dominare le prospettive economiche anche nel 2024, con la crescita ostacolata dai venti contrari tra cui le condizioni finanziarie ancora rigide e le tensioni geopolitiche. E l'Europa sarà l'area geografica con il Pil che soffre di più: ne sono convinti gli economisti sondati nell'analisi annuale pubblicata in occasione del World economic forum di Davos.

Più della metà degli economisti (56%) si aspetta un indebolimento della crescita quest'anno, mentre il 43% non vede cambiamenti o ipotizza un qualche miglioramento. Un'ampia maggioranza (oltre il 70%) ritiene poi che le condizioni finanziarie si allenteranno nel corso dell'anno, visto che ormai ovunque l'inflazione è in calo.

Guardando alle diverse aree geografiche, se le prospettive per l'Asia restano positive e sostanzialmente invariate rispetto allo scorso anno, l'outlook per l'Europa si è significativamente indebolito: il 77% degli economisti (il doppio dell'ultimo sondaggio) si aspetta una crescita debole o molto debole. Stime deboli anche per gli Usa, Medio Oriente e Nord Africa: sei economisti su dieci si aspettano una crescita moderata. Meno certezze per la Cina, con il 69% che si aspetta una crescita moderata dai consumi non brillanti.



