Amadeus, 'Russell Crowe a Sanremo nella serata di giovedì'

Russell Crowe sarà ospite a Sanremo nella serata di giovedì 8 febbraio: l'annuncio di Amadeus a Viva Rai2!. "Verrà a suonare - ha detto il direttore artistico, dopo aver mostrato all'amico Fiorello un videomessaggio dell'ex Gladiatore - sapete che è molto amato nel mondo per il blues.

Sta girando un film in Australia: pensate, finisce di girare il 6 febbraio, il 7 viene a Sanremo e l'8 è in onda su Rai1". "E tutto a sue spese", gli ha fatto eco Fiorello.

"Ciao Amadeus, ciao Fiore, sono felicissimo dell'invito al festival, non vedo l'ora di raggiungervi. Ho scoperto di essere di origini italiane, di Ascoli Piceno, c'è un legame di sangue.

Ciao Italia, al mio segnale scatenate l'inferno", ha detto nel breve video Crowe, che è già stato ospite di Sanremo nel 2001, nel festival condotto da Raffaella Carrà, sull'onda del successo del film Il gladiatore. "E viene tutto a spese sue! Ti pare che Roberto Sergio spende per Crowe?, ha ironizzato Fiorello. "Sei tu il nostro papa", ha chiosato, rivolgendosi ad Amadeus, lo showman, che aveva scherzato a più riprese nel corso della puntata sulla presenza del pontefice ieri sul Nove, ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa.



