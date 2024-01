Trump tra i volontari della sua campagna in Iowa, 'vinceremo'

Donald Trump ha fatto una visita a sorpresa ai volontari della sua campagna presso l'hotel Fort di Des Moines. Lo riporta la Cnn.

L'ex presidente ha parlato per quasi 20 minuti e ha annunciato una vittoria "straordinaria" alle primarie di domani.

Alla domanda dei giornalisti presenti se fosse preoccupato per la rimonta di Nikki Haley in New Hampshire Trump ha risposto di essere ancora in vantaggio nei sondaggi rispetto a tutti gli altri candidati dei repubblicani.



