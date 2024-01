"Dobbiamo gestire questa guerra e ci vorranno ancora molti mesi". Lo ha detto il premier Benyamin Netanyahu nella riunione del Gabinetto di governo per approvare il bilancio statale per il 2024. "Per questo - ha spiegato - stiamo predisponendo un bilancio di guerra che ci obbliga a spese per la difesa molto più grandi di quanto avevamo previsto". "Stiamo facendo di tutto - ha concluso - per riportare tutti a casa, questi sforzi continuano continuamente".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA