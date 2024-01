Israele e Palestina invitati a Consiglio Ue del 22/1

Israele e Palestina, ma anche Egitto, Arabia Saudita, Giordania e Lega Araba sono stati invitati al Consiglio Esteri dell'Unione europea convocato per il 22 gennaio. Lo ha affermato l'Alto rappresentante per gli Esteri dell'Ue Josep Borrell sul suo blog, di ritorno da un giro di incontri in Medio Oriente.

Secondo Borrell, "è urgente che l'Europa sia coinvolta nella risoluzione del conflitto israelo-palestinese", "in stretta collaborazione con i nostri partner regionali".



