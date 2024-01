Francia e ArcelorMittal investono 1,8 miliardi su Dunkerque

Il governo francese e ArcelorMittal investiranno 1,8 miliardi di euro (2 miliardi di dollari) sull'acciaieria di Dunkerque per ridurre il carbonio prodotto, tagliando così le emissioni industriali del Paese del 6%. Lo ha annunciato - come riportano le agenzie internazionali - il ministro delle Finanze Bruno Le Maire in un incontro con i giornalisti.

I fondi serviranno a finanziare due forni elettrici e un piano di riduzione delle emissioni dell'impianto. Il contributo dello Stato, che sarà convalidato dall'Unione Europea, potrebbe ammontare fino a 850 milioni di euro seguendo gli investimenti effettivi realizzati. Arcelor, ha inoltre aggiunto il ministro, firmerà una lettera di intenti con Edf (Electricite de France) per un contratto di fornitura a lungo termine di energia nucleare.



