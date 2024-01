"Tanti mesi fa dissi che secondo me i leader politici, i segretari di partito, avrebbero dovuto fare un accordo e dire: non ci candidiamo, perché sappiamo che poi non andremo in Europa. Credo che sarebbe giusto che Schlein e soprattutto Meloni dicessero: non ci candidiamo, sarebbe una presa in giro". Lo ha detto il leader di Azione, Carlo Calenda, a 'Il caffè della domenica' su Radio24.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA