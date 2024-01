Cina protesta con Tokyo per le congratulazioni voto Taiwan

La Cina ha presentato "solenni dichiarazioni" al ministro degli Esteri giapponese in risposta alle plateali congratulazioni di Tokyo per "le elezioni regionali nell'isola cinese di Taiwan". L'ambasciata cinese nel Sol Levate, in una nota, ha sottolineato che "ciò costituisce una grave ingerenza negli affari interni della Cina, una palese violazione del principio della 'Unica Cina' e una chiara contraddizione con lo spirito dei quattro documenti politici tra Cina e Giappone".



