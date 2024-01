Hamas gestisce una rete in Europa diretta dal Libano. Lo ha denunciato l'ufficio del premier, il Mossad e lo Shin Bet sottolineando i tentativi della fazione islamica di colpire obiettivi israeliani all'estero. La rete di Hamas - hanno continuato la stessa fonte - aveva in programma di "attaccare l'ambasciata israeliana in Svezia per mezzo di droni e usando organizzazioni criminali europee a sostegno degli attacchi".



