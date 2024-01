Trimestre in rosso per Citigroup, verso taglio 20.000 posti

Citigroup chiude il quarto trimestre con perdite per 1,8 miliardi di dollari mentre i ricavi sono calati del 3% a 17,4 miliardi, in quelli che sono i peggiori tre mesi per la banca in 15 anni. Il 2023 è stato archiviato con un utile di 9,2 miliardi, in calo del 38% rispetto ai 14,8 miliardi del 2022.

Nell'annunciare i risultati Citigroup ha previsto nel medio termine un taglio di 20.000 posti. "Il quarto trimestre è stato molto deludente. Considerando quanta strada abbiamo fatto in termini di semplificazione, il 2024 sarà l'anno di svolta", ha detto l'amministratore delegato Jane Fraser.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA