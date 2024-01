Psd'Az resiste con Solinas, 'non ci sono altre candidature'

"Questa coalizione non ha una candidatura alternativa e unitariamente condivisa e oggi deve presentarsi con la stessa formula politica e con la guida di Christian Solinas". Il Psd'Az resiste: dopo una riunione di quasi quattro ore, la direzione regionale del partito guidato dal presidente uscente della Regione Sardegna non converge sulla linea di Fdi e su Paolo Truzzu e resta in campo con il nome di Solinas. Il messaggio è affidato a una nota e alle parole del presidente Antonio Moro: "Non esiste al momento alcuna altra candidatura condivisa unitariamente dalla coalizione, che giustifichi con motivazioni politiche un cambio".



