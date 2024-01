Il prezzo del gas sale con gli operatori che guardano all'ondata di freddo ed ai livelli degli stoccaggi. Sotto i riflettori anche gli effetti delle tensioni geopolitiche, in particolare dopo l'attacco in Yemen contro i ribelli Houthi.

Ad Amsterdam le quotazioni sono in rialzo del 3,2% a 31,8 euro al megawattora.



