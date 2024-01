"Tutti gli interessi americani e britannici sono diventati obiettivi legittimi delle forze armate yemenite, in risposta alla loro diretta e dichiarata aggressione contro la Repubblica dello Yemen". Lo ha dichiarato in una nota ufficiale il Consiglio politico supremo degli Houthi, dopo i raid di Stati Uniti e Gran Bretagna la notte scorsa in Yemen.





