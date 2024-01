Cina, 'in allerta per stroncare l'indipendenza di Taiwan'

Le forze armate cinesi "restano sempre in allerta e adotteranno ogni misura necessaria per stroncare con forza qualsiasi forma di complotto secessionista per l'indipendenza di Taiwan e per salvaguardare con fermezza la sovranità e l'integrità territoriale della Cina". E' il commento, alla vigilia delle presidenziali di Taipei, del portavoce del ministero della Difesa, Zhang Xiaogang, sulla dotazione dell'isola di aerei F16V da parte Usa, tra aggiornamenti e nuovi jet. "Le autorità del Partito democratico progressista" si muovono per i propri interessi egoistici, "ma spingeranno Taiwan soltanto verso il pericolo di una guerra".





