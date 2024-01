Calcio: Napoli, c'è l'accordo con il Bournemouth per Traoré

Napoli-Traoré, accordo trovato. Il club azzurro ha accettato le condizioni del Bournemouth per l'ex Empoli e Sassuolo, ora vicinissimo al suo ritorno in Italia.

Arriverà in prestito con diritto di riscatto. Per lui visite in Inghilterra, ma non riuscirà a partire per l'Arabia per la Supercoppa italiana, con la prima semifinale (Napoli-Fiorentina) in programma il 18 gennaio.

In questa stagione, Hamed Junior Traoré non ha trovato molto spazio con il Bournemouth: in Premier League sono soltanto 44 i minuti giocati. In Carabao Cup, invece, il classe 2000 ha giocato 137 minuti e ha segnato anche una rete. In totale quest'anno ha collezionato 6 presenze e 1 gol per un totale di 181' giocati.



