Audizioni del Giurì d'onore, giovedì Conte e venerdì Meloni

Si terranno la settimana prossima le audizioni di Giuseppe Conte e Giorgia Meloni davanti al Giurì d'onore della Camera, chiesto dal leader del M5s contro la presidente del Consiglio per le sue dichiarazioni in Aula sul Mes. Come si legge nel calendario delle sedute della Commissione speciale, presieduta da Giorgio Mulè di FI, Conte sarà ascoltato giovedì, al termine delle votazioni del mattino in Aula alla Camera. L'indomani toccherà a Meloni, alle 12 presso la Biblioteca del presidente, a Montecitorio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA