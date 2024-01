Acca Larentia: Mosca, Occidente coccola neonazisti come Kiev

"L'Occidente appoggia Kiev anche perché in Ucraina al potere sono saliti i neonazisti, così amati e coccolati nei Paesi della Nato. È per questo che tutti tacciono quando, ad esempio, per le strade delle capitali sfilano in marcia i reduci della Waffen SS". Così la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova commenta su Telegram, ripresa dalla Tass, la manifestazione di Acca Larentia. "Come si vede nei filmati che hanno fatto il giro del mondo, l'azione del 7 gennaio in cui i partecipanti vestiti con camicie marroni e nere alzano le mani nel cosiddetto saluto romano è stata accuratamente pianificata", ha aggiunto.



