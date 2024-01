Usa 2024: Ramaswamy escluso da dibattito insiste, vado avanti

Vivek Ramaswamy insiste: la sua campagna elettorale continua anche se il candidato repubblicano alla Casa Bianca non si è qualificato per il dibattito fra gli aspiranti conservatori che precede i caucus dell'Iowa.

"L'energia che vediamo sul terreno in Iowa è elettrica, l'affluenza è ben superiore a quella delle campagne di DeSantis e Haley", afferma la direttrice della comunicazioni di Ramaswamy, Tricia McLaughlin.

Il candidato non si è qualificato per il dibattito ospitato da Cnn che si terrà fra poche ore. Ron DeSantis e Nikki Haley saranno gli unici due candidati a salire sul palco. Donald Trump si è qualificato ma non partecipa.



