Al via il dibattito fra i candidati repubblicani per la Casa Bianca. A confrontarsi a pochi giorni dai caucus dell'Iowa, e a ridosso del ritiro di Chris Christie dalla corsa al 2024, sono Nikki Haley e Ron DeSantis, che si contendono il ruolo di anti-Trump. L'ex presidente, anche se qualificato per il confronto, ha deciso di non partecipare preferendo un town hall su Fox.



